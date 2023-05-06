الرياض(صدى):

قال فهد الدوسري، مستشار في الأمن السيبراني والتحقيق الجنائي الرقمي، إن هناك أخطاء تجعل الكاميرا المنزلية عرضة للاختراق.

ولفت إلى أن الكاميرات يتم توصيلها أما بالكابل أو بالإشارات اللاسلكية أو بـ”واي فاي”، وأضاف أن الكاميرات إذا كانت متصلة بالإنترنت تكون سهلة بالاحتراق حيث يقومون باختراقها باستخدام مواقع أو أجهزة معينة، مشيرا إلى أن البعض يفعل تشغيل الكاميرا على جوال صاحب محل الكاميرات عند تجربتها ويتركه وللأسف بعض ضعفاء النفوس يستغلون ذلك ويطلعون على ما يحدث بالمنزل بالكاميرات.

ولفت إلى أن من الأخطاء أيضا أن البعض لا يبحث عن كاميرات جيدة ومن شركات موثوقة، أو لا يغيرون كلمة المرور واسم المستخدم الافتراضي مما يجعلها عرضه للاختراق.

ولفت إلى أن الهاكر عندما يخترق الكاميرات يستطيع الوصول إلى جميع الأجهزة المرتبطة بشبكة الواي فاي وبالتالي الحصول على معلومات خاصة، أو ربما اختراق جهة أمنية من جهاز الشخص ذاته، مشددا على ضرورة وضع كلمة مرور قوية، ويجب التأكد من اتصال الكاميرات بمواقع موثوقة وآمنة