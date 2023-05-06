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وزير الإعلام ينعي المصور الراحل هاني الزهراني: ما قام به لا ينسى

وزير الإعلام ينعي المصور الراحل هاني الزهراني: ما قام به لا ينسى
الرياض(صدى):

نعى وزير الإعلام سلمان الدوسري المصور الراحل هاني الزهراني الذي توفي إثر سقوطه من على جبر السودة بعسير أثناء أداء مهمة تصوير .

وقال وزير الإعلام عبر حسابه في تويتر : ” خالص التعازي لأسرة ومحبي المصور المبدع هاني الزهراني، الذي رحل وهو يمارس شغفه في تصوير مرتفعات السودة، بعد أن وثّق طبيعة وطننا الغالي بجبالها ووديانها، تاركًا إرثًا من التميز والعطاء” .

وتابع : ” ما قام به لوطنِه راسخٌ لا يُنسى. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

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