وزير الإعلام ينعي المصور الراحل هاني الزهراني: ما قام به لا ينسى

الرياض(صدى):

نعى وزير الإعلام سلمان الدوسري المصور الراحل هاني الزهراني الذي توفي إثر سقوطه من على جبر السودة بعسير أثناء أداء مهمة تصوير .

وقال وزير الإعلام عبر حسابه في تويتر : ” خالص التعازي لأسرة ومحبي المصور المبدع هاني الزهراني، الذي رحل وهو يمارس شغفه في تصوير مرتفعات السودة، بعد أن وثّق طبيعة وطننا الغالي بجبالها ووديانها، تاركًا إرثًا من التميز والعطاء” .

وتابع : ” ما قام به لوطنِه راسخٌ لا يُنسى. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .