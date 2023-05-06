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الديوان الملكي : وفاة والدة صاحب السمو الأمير منصور بن ناصر

الديوان الملكي : وفاة والدة صاحب السمو الأمير منصور بن ناصر
الرياض(صدى):

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
” بيان من الديوان الملكي”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / منصور بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم الاثنين الموافق 18 / 10 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.


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