“التنمية الصناعية” يفتح باب التسجيل في برنامج منتهي بالتوظيف

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي عن فتح باب التسجيل للرجال والنساء في برامج التدريبية لعام 2023م، لحملة البكالوريوس أو الماجستير في جميع التخصصات.

وأضاف أن البرنامج منتهي بالتوظيف، مشترطا على المتقدم أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير من جامعة معتمدة.

ولفت إلى التقديم متاح لحديثي التخرج مع توافر خبرة لا تتجاوز سنة، مشيرا إلى أن البرامج المتاحة هي برنامج نخب الائتمان، وبرنامج نخب المهندسين، برنامج تحب الموارد البشرية، منوها بأن التقديم متاح من خلال الرابط التالي:هنا