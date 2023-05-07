فيديو..مدربة تنمية بشرية توضح كيفية التعامل مع الشريك المصاب بالإكتئاب

أميرة خالد(صدى):

أوضحت مدربة التنمية البشرية نادرة غرياني كيفية التعامل مع الشريك المصاب بالإكتئاب والنكد.

وقالت غرياني، إن الشخص “النكدي” هو ضحية لجروح الماضي، مضيفة: “ولازم نفهم تأثير الطفولة على الشخص وأفكاره وتعرضه لكلام مؤذي هو السبب في كونه كذلك”.

وأضافت: “هذا الشخص هو يحب شريكة حياته لكن لا يعلم كيف يحبها، هو إنسان طيب لكنه يواجه الحياة بجراح الماضي”.

وأشارت إلى أهمية أن يفهم الإنسان عند لقاءه بشريك الحياة من ذلك النوع أن هناك رسالة معينة، ولا زم تطور نفسك من خلال هذه العلاقة لمعرفة كيفية التعامل بدلا من إطلاق الأحكام على تصرفات الشريك.

كيف نتعامل مع الشريك المصاب بالإكتئاب والنكد؟ مدربة التنمية البشرية نادرة غرياني تُجيب..#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/BT0Aq32XVQ — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) May 6, 2023