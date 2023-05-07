بسمة وهبة عن طرد شاكوش لزوجته: “بتمنى عدم إفشاء أسرار البيوت”

القاهرة(صدى):

أعربت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، عن استيائها وحزنها الشديدين لما حدث بين حسن شاكوش وزوجته ريم متمنية لكل زوجين عدم إفشاء أسرار البيوت وأن يحافظا على الود والمحبة التي تجمع بينهما.

وشاركت بسمة وهبة، صورة تجمعها مع حسن شاكوش وريم طارق، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وعلقت عليها قائلة: نتمنى لكل زوجين دوام الحال بالمودة وعدم إفشاء أسرار البيوت.

وقالت بسمة وهبة: ما تتمناه غير أن الصورة دي ترجع تاني وربنا يهدي النفوس، حسن طيب وريم طيبة.