منها خدمة العملاء..خبير تقني: الذكاء الاصطناعي سيلغي بعض الوظائف مستقبلا

عادل الحربي(صدى):

أكد الخبير التقني عبدالله السبيعي، أن الذكاء الاصطناعي يتسارع بشكل كبير، وهو متوقع أن كيون مساعد للإنسان، لكنه سيلغي بعض الوظائف مستقبلا.

وأوضح السبيعي أن إمكانية قيام الآلة بأدوار لا يسيطر عليه الإنسان من ضمن المخاوف بخصوص الذكاء الاصطناعي وتطوره.

وقال: “هناك شركات استغنت عن مئات الموظفين بسبب الذكاء الاصطناعي ، وبعض الوظائف ممكن يكون لها بديل، مثل خدمة العملاء والصحافة والمحررين”.

وأضاف: “الأمن السيبراني يتطور بشكل كبير أيضا مثل الذكاء الاصطناعي وبعض الدول تحظر بعض التتطبيقات والمواقع للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وحفظ الأمن في الدول”.

الخبير التقني عبدالله السبيعي: الذكاء الاصطناعي سيلغي بعض الوظائف مستقبلا.. وهناك دول تحظر بعض التطبيقات لدواعي أمنية@Abdullah_iApp

#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/8Ng85Hp0EH — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) May 6, 2023