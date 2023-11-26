الزمالك ينفرد بصدارة مجموعته في الكونفدرالية

تمكن فريق الزمالك المصري من الفوز على نظيره ساغرادا الأنجولي بهدف نظيف ، في المباراة. […]
أوضح الدكتور طلال القوفي مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء كيفية تحويل عملية التبرع بالأعضاء. […]
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، قرار بإيقاف ديماراي غراي. […]
أطاحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، السبت، بمخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الباحة،. […]
صرح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو ليسا أفضل لاعبين. […]
ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي ، القبض على مُخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب دون ترخيص. […]
الاخبار المحلية
عبدالله المسند: المربعانية ستشهد خلال الأسبوعين المقبلين أجواء دافئة.. فيديو
أوضح نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند أن المربعانية ستشهد خلال الأسبوعين المقبلين. […]
عربية ودولية
اختفاء غامض لمسيرة أمريكية
اختفت مسيرة أمريكية خلال تدريبات في قاعدة بمقاطعة شيزوكا باليابان، فيما لم يتضح مسيرها أو. […]
حوادث
ضبط مقيم لترويجه أقراصًا خاضعة للتداول الطبي بمحافظة القريات
ألقت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الجوف ، القبض على مقيم من الجنسية السورية في. […]
مال واعمال
وزير المالية: المملكة تسعى إلى تمكين القطاع الخاص وخلق فرص وظيفية.. فيديو
أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن المملكة تسعى إلى تمكين القطاع الخاص وخلق فرص وظيفية.. […]
اخبار رياضية
حافظ المدلج يكشف حظوظ الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية .. فيديو
كشف رئيس لجنة التسويق بالاتحاد الآسيوي سابقا الدكتور حافظ المدلج عن حظوظ الفرق المشاركة في. […]
الوظائف
منصة نون التعليمية توفر وظائف شاغرة عن بُعد في جميع مناطق المملكة
أعلنت منصة نون التعليمية عن فتح باب التوظيف للجنسين ، في مختلف مناطق المملكة عن. […]
عالم المرأة
أمين أفلاذ لتنمية الطفل : مجالسة الخادمات من أسباب التأتأة لدى الأطفال.. فيديو
أوضح أمين مركز أفلاذ لتنمية الطفل في الأحساء الدكتور أحمد البوعلي أن “مجالسة الخادمات” من. […]
وثائقيات
صور نادرة لسوق قرية السلمية بالخرج قبل 66 عاما
رصدت عدة صور نادرة ملامح لقرية السلمية بمحافظة الخرج قبل أكثر من 66 عاما. وبينت. […]
عالم السيارات
أبرز مواصفات سيارة تانك 300 هايبرد..فيديو
أوضح المختص في مجال السيارات عبدالرحمن الخالدي، مواصفات سيارة الدفع الرباعي تانك 300 هايبرد ،. […]