  • الجمعة 7 أغسطس

تشيلسي يفتح الباب أمام رحيل مالو غوستو

محمد صلاح بعد انضمامه لطرابزون: أتمنى لو كنت أستطيع التحدث باللغة التركية.. فيديو

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعلن دعمه لجياني إنفانتينو

يويفا: رئيس فيفا المقبل يجب أن يوحد كرة القدم العالمية

تفاصيل آلية تقييم اللاعبين الأجانب في دوري روشن

فابينهو يودع الاتحاد: اليوم تنتهي رحلتي كلاعب وتبدأ كمشجع

الأخدود يعلن التعاقد مع المدافع حسن الحربي

كوليبالي يتجاوز الإصابة ويستعيد جاهزيته

خيسوس أرويو يقود فريقًا متخصصًا لإدارة صفقات أندية روشن

انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة في ريف دمشق بسوريا.. فيديو

إيران تضع 3 شروط لإعادة فتح مضيق هرمز بشكل دائم

ملك البحرين ونجله يتجولان في الساحل خلال زيارتهما لمصر.. فيديو

طائرة تعلن حالة الطوارئ بعد اقترابها من المطار الخطأ.. فيديو

الكويت تعلن إغلاق المدرسة الإيرانية الخاصة وتلغي ترخيصها

إيران وعُمان تتفقان على مسار جديد في مضيق هرمز

فتح تحقيق بشأن اقتراب طائرة تجارية من طائرة ترامب

ترامب يكذب واشنطن بوست وينفي وجود خلاف مع وزير الحرب الأمريكي

العثور على مسيّرة مفخخة قرب طائرة أوكرانية بمطار لايبزيغ

صدى سبورت

استقرار أسعار ‌الذهب

استقرار أسعار ‌الذهب
وكالات(صدى):

استقرت أسعار ‌الذهب اليوم، وفي طريقه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ يناير، مدعومًا بانخفاض أسعار. […]

  • منذ 43 دقيقة
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ارتفاع أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط
وكالات(صدى):

واصلت أسعار ‌النفط ارتفاعها اليوم في التعاملات الآسيوية المبكرة وسط مخاوف متزايدة حيال مضيق هرمز.. […]

  • منذ 48 دقيقة
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