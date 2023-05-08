طالبت النيابة في سويسرا بالسجن 3 سنوات بحق طارق رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية. […]
كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بمختلف وكالاتها وإداراتها جهودها وأعمالها الفنية والميدانية على. […]
أعلنت وزارة الدفاع مُمثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن نتائج الترشيح الأولي.. […]
أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة حظر صيد أسماك الترباني “نابليون” على. […]
الاخبار المحلية
ارتفاع عدد المقبلين على العلاج من الإدمان لـ 60 ٪ بالمملكة
شهدت نسبة الشباب السعوديين المقبلين على العلاج من إدمان المخدرات ارتفاعا ملحوظا وصل لـ 60. […]
عربية ودولية
مجهول يعتدي على موظفين في مكتب نائب أمريكي بمضرب بيسبول
أفاد جيري كونولي عضو مجلس النواب الأمريكي بأن رجلاً يحمل مضرب بيسبول دخل إلى مكتبه. […]
حوادث
سقوط طالبة من الطابق الثاني في مدرسة بالمنطقة الشرقية
شهدت قرية العليا بالمنطقة الشرقية سقوط طالبة من الطابق الثاني في مدرستها الابتدائية الثانية. وذكر. […]
مال واعمال
المملكة تجمع 6 مليارات دولار من بيع صكوك دولية
جمعت المملكة جمعت 6 مليارات دولار، أمس الإثنين، من بيع صكوك دولية، على شريحتين قيمة. […]
اخبار رياضية
شبح الإيقاف يطارد 5 لاعبين بالاتحاد
بات شبح الإيقاف يطارد 5 لاعبين من نجوم نادي الاتحاد، بعد خوض مواجهة الهلال اليوم. […]
الوظائف
شركة المراعي تعلن عن وظائف شاغرة
كشفت شركة المراعي عن توفر عدد من الوظائف (إدارية – هندسية – تقنية) لحملة (الدبلوم،. […]
عالم المرأة
سر الحصول على شفاه كبيرة ووردية
تلجأ العديد من النساء ذوات الشفاه الرفيعة إلى عملية تكبير الشفاه لإرضاء رغبتهن في الحصول. […]
وثائقيات
صور نادرة للملك عبدالعزيز خلال زيارته لأرامكو
وثقت صور نادرة الملك عبدالعزيز خلال رحلته للمنطقة الشرقية والتي قام فيها بزيارة تفقدية لشركة. […]
عالم السيارات
إبراهيموفيتش يشتري سيارة فيراري تخضع لشروط صارمة
ضم زلاتان إبراهيموفيتش سيارة جديدة إلى أسطول سياراته الفارهة، وهذه المرة سيارة فيراري لا يستطيع. […]