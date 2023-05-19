فتح نادي تشيلسي الباب أمام رحيل مالو غوستو عقب التعاقد مع اللاعب ماركو باليسترا. ويطلب. […]
رحب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) بالتحديث المشترك” الصادر عن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. […]
استقرت أسعار الذهب اليوم، وفي طريقه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ يناير، مدعومًا بانخفاض أسعار. […]
واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم في التعاملات الآسيوية المبكرة وسط مخاوف متزايدة حيال مضيق هرمز.. […]
أكدت لورا ماك أليستر نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، أن الرئيس المقبل للاتحاد. […]
يقود الإسباني خيسوس أرويو، مستشار الرئيس التنفيذي في رابطة الدوري السعودي للمحترفين ، فريقًا مكوّنًا. […]
أعربت قيادة القوات المشتركة للتحالف عن تقديمها أحرّ التعازي وصادق المواساة إلى الحكومة اليمنية والشعب. […]
الاخبار المحلية
رئيس وزراء باكستان يصل إلى جدة..فيديو
وصل إلى جدة اليوم دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف. وكان في. […]
عربية ودولية
انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة في ريف دمشق بسوريا.. فيديو
انفجرت عبوة ناسفة داخل حافلة في مدينة جرمانا بريف دمشق بسوريا، ما أدى إلى إصابة. […]
حوادث
اصطدام صاروخ تابع لـ سبيس إكس بسطح القمر
اصطدمت المرحلة العليا لصاروخ “فالكون 9” التابع لشركة “سبيس إكس” بسطح القمر عن غير قصد،. […]
اخبار رياضية
نيوم يكشف عن أطقم الفريق للموسم الجديد .. فيديو
أعلن نادي نيوم رسميًا عن أطقم الفريق الجديدة للموسم الرياضي 2026/2027، بالتعاون مع شركة “أديداس”. […]
الوظائف
المراعي تطرح 57 وظيفة شاغرة
أعلنت شركة المراعي عن فتح باب التقديم على 57 وظيفة شاغرة للرجال والنساء، لحملة الثانوية. […]
عالم المرأة
مشروبات احرص على تناولها قبل النوم
أكدت دراسات أن المشروب الذي يختاره الإنسان قبل النوم قد يؤثر في استقرار مستوى السكر. […]
وثائقيات
مقطع قديم للملك فيصل خلال افتتاحه المدينة العسكرية بخميس مشيط
افتتح الملك فيصل بن عبدالعزيز المدينة العسكرية بخميس مشيط قبل أكثر من 55 عاما. وسجل. […]
عالم السيارات
أسعار ومواصفات فورد موستانج 2026 في المملكة.. صور
تواصل فورد موستانج الحفاظ على مكانتها كواحدة من أشهر السيارات الرياضية عالميًا، بعد مسيرة امتدت. […]